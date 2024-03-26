ISW опроверг новые заявления Путина 26.03.2024, 10:10

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Нападение ИГИЛ на «Крокус» — это провал спецслужб и разведки РФ.

Атака Исламского государства — Хорасан (ИГ-Х или Вилаят-Хорасан) на московский «Крокус Сити Холл» является заметным провалом российской разведки, спецслужб и правоохранительных органов, а имеющиеся в открытых источниках доказательства не требуют более сложных теорий или тем более привязки Украины, на которой пытается настаивать Владимир Путин.

Так считают аналитики Института изучения войны (ISW). Они отреагировали на заявление российского диктатора Владимира Путина, который в своем обращении 25 марта наконец признал, что нападение совершили «радикальные исламисты», однако сразу же безосновательно обвинил США в попытке скрыть якобы «украинский след» этой атаки, фактически прямо обвинив Украину в том, что она была «заказчиком» нападения. ["Россия знает, кто совершил теракт в Крокусе, но ее интересует, кто заказчик", — заявил Путин вчера. Он добавил, что стрельба в Крокусе может быть «звеном в серии попыток тех, кто воюет с РФ с 2014 года руками киевского режима», а стрельба в российском ТЦ якобы «вполне логично вписывается в акции устрашения, которые проводит Киев»].

В то же время эксперты ISW продолжают оценивать, что как сама атака, так и модель заявлений [об ответственности за нее] после нападения «вполне согласуются с тем, как ИГ проводит такие инциденты и заявляет о них». Эксперты Института также отмечают, что не увидели никаких доказательств причастности Украины к этой атаке. Напротив, доступные данные из открытых источников свидетельствуют о том, что нападение на «Крокус Сити Холл» «было результатом значительного провала российской разведки, а не заговором, инициированным российским аппаратом спецслужб или направленным против него», считают в ISW. Аналитики напоминают о данных российского оппозиционного портала Центр Досье, по данным которого российские спецслужбы мониторили деятельность активистов ИГ-Х незадолго до нападения 22 марта. Досье также утверждает, что Совет безопасности России получил предупреждение о том, что Исламское государство — Хорасан может использовать граждан Таджикистана для нападения в России за несколько дней до того, как ИГ-Х совершило нападение на «Крокус Сити Холл». Центр «Досье» и другие российские инсайдерские и оппозиционные издания также отметили, что российские правоохранительные органы очень медленно отреагировали на инцидент, а силовики прибыли в «Крокус Сити Холл» фактически только через час после начала нападения, хотя штаб-квартира московского ОМОНа расположена менее чем в трех километрах от концертного зала, где произошла атака.

Кроме того, источники, ознакомленные с данными разведывательного сообщества США, ранее отмечали, что Соединенные Штаты предупреждали Россию о «достаточно конкретных» признаках того, что ИГ-Х намерено осуществить атаки в РФ. Посольство США в России еще 7 марта выпустило предупреждение о том, что экстремисты могут планировать напасть на массовые собрания в Москве, включая концерты, в течение 24 часов. Путин отверг эти предупреждения как «провокационные заявления» 19 марта, за три дня до нападения. Признание Кремлем предупреждений американской разведки перед нападением свидетельствует, что российские власти знали о них, но, вероятно, пренебрегли предупреждениями. Примечательно, что Соединенные Штаты также предупредили Иран об атаке ИГ-К в Иран перед нападением в Кермане 4 января 2024 года [взрывы в годовщину смерти иранского генерала Касема Сулеймани, погибло более 90 человек], однако Иран также, очевидно, пренебрег этой информацией от США.

ISW также отмечает более широкий внутренний российский контекст, который может частично объяснить неэффективную реакцию российского разведывательного аппарата и правоохранительных органов на предупреждение об атаке. В частности аналитики предполагают, что российская разведка могла проигнорировать предупреждение США «из-за чрезвычайного недоверия к Соединенным Штатам, которое Путин глубоко укоренил в российском информационном пространстве и органах безопасности». Возможно, российские власти также «были обеспокоены последствиями второго порядка» полученных разведданных от США, предполагают в ISW — подразумевая, что в предупреждении речь шла о мусульманских общинах в России. А превентивные действия в их отношении, вероятно, могли бы спровоцировать недовольство и отчуждение в среде, которую Россия уже дискриминирует, при этом использует как живую силу в войне против Украины, полагаясь на насильственное привлечение в армию. Поэтому Кремль, возможно, пытался уравновесить свои действия между реакцией на основе разведки противника, которому он не доверяет, и риском повлиять на важный источник мобилизации сил, в итоге признав риск действий слишком большим.