Потери РФ в войне с Украиной стремительно преодолели новую «красную линию» 1 26.03.2024, 11:18

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Захватчики потеряли за сутки десятки единиц техники.

Новые потери России в войне с Украиной стремительно преодолели новую «красную линию» и пересекли отметку 438 тысяч противников.

За прошедшие сутки ликвидировали 770 оккупантов, и после этого общие вражеские потери составляют 438 160 захватчиков, говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, размещенном на его странице в Facebook. Противники также потеряли 24 боевые бронированные машины, шесть танков, 27 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня и одно средство противовоздушной обороны.

Еще «минусовано» 14 дронов оперативно-тактического уровня, четыре крылатые ракеты, 44 единицы автомобильной техники и автоцистерн и четыре единицы спецтехники.