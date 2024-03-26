Где находится и сколько стоит самый дорогой дом, который купили в феврале за пределами Минской области 26.03.2024, 11:25

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Агрогородк расположен на берегах трех озер.

В феврале 2024 года в Витебской области на берегу озера купили дом за 203 тысячи долларов. Это оказался самый дорогой дом, среди купленных за второй месяц 2024 года за пределами Минской области. Realt рассказал, где именно он находится.

Находится дом в агрогородке Островно в 25 километрах от Витебска и 250 км от Минска. Островно расположено на берегах трех озер: Островно, Долгое и Полховка. Еще несколько озер (Мелкое, Городно, Луковское и Глубокое) находятся рядом с агрогородком. Также в древне расположена православная Свято-Троицкая церковь, являющаяся памятником архитектуры 16 века.

Сам коттедж был построен в 2012 году на участке площадью 25 соток у берега озера Островно. Площадь коттеджа — 201 квадратный метр.