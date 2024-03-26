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Политолог: Украина готова действовать на территории Беларуси

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  • 26.03.2024, 12:35
  • 6,322
Политолог: Украина готова действовать на территории Беларуси

НПЗ, как известно, есть не только у РФ.

Глава СБУ Василий Малюк признал ответственность своей службы за взрывы на российских НПЗ и за атаку на российский самолет А-50 в Мачулищах, пишет политолог Александр Фридман:

— Признания Малюка — секрет Полишинеля, но в Минске их примут к сведению: Украина в случае необходимости готова действовать и на территории Беларуси, а стратегически важные НПЗ, как известно, имеются не только в РФ.

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