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Польша обещает ответ России, чей посол проигнорировал вызов Варшавы

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  • 26.03.2024, 13:00
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Польша обещает ответ России, чей посол проигнорировал вызов Варшавы

Уже в ближайшие дни.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пообещал, что Варшава даст ответ на игнорирование послом России вызова в польский МИД в связи с нарушением российской ракетой воздушного пространства страны. 

Об этом министр сказал в интервью Polsat.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева в понедельник из-за того, что в ночь на 24 марта над Люблинским воеводством пролетела ракета, выпущенная в рамках обстрела Украины. Однако российский дипломат проигнорировал приглашение в министерство.

«Это не первый случай, когда нам приходится сталкиваться с нарушениями как закона, так и международных стандартов», – признал польский министр обороны. 

Он сообщил, что польские власти примут дальнейшие решения в связи с поведением Андреева.

«Мы находимся в постоянном контакте с министром иностранных дел, премьер-министром, президентом и Бюро национальной безопасности. Это должны быть согласованные решения сообщества, потому что это реакция всего польского государства», – добавил он.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что следующие шаги можно ожидать в ближайшие дни. По его оценке, решение посла было «абсолютно неправильным». 

«Это проявление пренебрежения, и мы не можем относиться к этому равнодушно», – прокомментировал он слова кремлевского дипломата, который заявил, что ему не предоставили доказательства наличия российской ракеты.

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