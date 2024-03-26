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Синоптики предупредили белорусов о фронтальном разделе, смещающемся с Карпат

  • 26.03.2024, 13:09
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Синоптики предупредили белорусов о фронтальном разделе, смещающемся с Карпат

На среду объявили оранжевый уровень опасности.

На среду, 27 марта, в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«Днем 27 марта (среда) по западу республики ожидается усиление юго-восточного ветра порывами 15−18 м/с», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 27 марта погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами по стране ожидаются слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3°С, максимальная днем +10…15°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

28 марта на большей части территории страны сохранится влияние теплых воздушных масс, лишь днем по юго-западу республики погоду будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Карпат. Днем по юго-западу республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью будет 0…+7°С, максимальная днем +11…17°С.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

• уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

• машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

• находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

• избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

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