СБУ задержала «на горячем» диверсантов ФСБ 26.03.2024, 13:41

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Предотвращена диверсия на стратегически важном объекте.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и Служба безопасности украинского государства задержала «на горячем» диверсантов Федеральной службы безопасности России, которые пытались взорвать железнодорожную линию в Полтавской области.

Как отмечается в сообщении на сайте СБУ, спецслужба предотвратила российскую диверсию на стратегически важном объекте «Укрзализныци».

«В результате спецоперации в Полтавской области «на горячем» задержаны два агента ФСБ. Злоумышленники пытались взорвать участок железнодорожной линии, которая соединяет центральные и восточные регионы Украины. Для совершения диверсии они заложили самодельное взрывное устройство вблизи путей и системы электропитания подвижного состава», - рассказали в Службе.

Потом они планировали привести взрывчатку в действие с помощью пульта дистанционного управления, но не успели этого сделать, поскольку были задержаны сотрудниками СБУ на месте происшествия.

«В случае совершения подрыва оккупанты надеялись нарушить логистические пути поставки оружия, боеприпасов и топлива для ВСУ», - пояснили в Службе. Так, у задержанных были изъяты мобильные телефоны, с которых они координировали преступные действия со своим российским куратором - кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ. Его личность уже установлена Службой безопасности.

Отмечается, что именно он поставил агентам задачу совершить диверсию на железной дороге в период массированных воздушных атак российских оккупантов на объекты критической инфраструктуры Украины 21-22 марта этого года.