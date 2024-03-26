Украинский певец Сергей Жадан заявил, что присоединится к бригаде «Хартия»
- 26.03.2024, 13:59
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Вместе с ним к рядам ВСУ присоединится музыкант его группы.
Украинский писатель и певец Сергей Жадан решил вступить в ряды 13 бригады Национальной гвардии Украины «Хартия».
Об этом сообщила журналистка Мария Малевская в эфире национального телемарафона 25 марта, сообщает hromadske.ua.
Сам Жадан не сказал прямо о том, что собирается вступить в армию — его слова процитировала корреспондентка во время своего репортажа из Серебрянского леса в Луганской области.
«Мне кажется, сегодня нет писателей или не писателей, музыкантов или не музыкантов — есть граждане Украины, которые чувствуют ответственность за свою страну, и есть граждане, которые пытаются этой ответственности избежать тем или иным способом. Войско, в принципе, всех равняет. Потому что наше войско достаточно точный слепок украинского общества», — рассказал писатель.
Вместе с ним в ряды украинской армии присоединится один из музыкантов группы «Жадан и собаки».