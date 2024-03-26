НАТО может начать сбивать российские ракеты над Украиной
- 26.03.2024, 14:09
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Для этого нужно разрешение Киева.
В НАТО изучают возможность сбивать российские ракеты при приближении к границам стран Североатлантического альянса, в частности, над Украиной, заявил заместитель главы польского МИДа Анджей Шейна.
«В рамках НАТО проводится анализ разных концепций, в том числе и того, чтобы такие ракеты сбивались, когда они пролетают очень близко от границы НАТО», — сказал Шейна в эфире радиостанции RMF24.
Однако в ситуации с уничтожением ракет над территорией Украины соответствующее решение может быть принято «исключительно с согласия украинской стороны и при учете его международных последствий», подчеркнул Шейна.