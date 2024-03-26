«Такого чуда еще не видела»: в Беларуси в марте пошли грибы

«Такого чуда еще не видела»: в Беларуси в марте пошли грибы3
- 26.03.2024, 14:18
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Пользователи соцсетей похвастались лесными дарами и рассказали, где их можно найти.
На дворе еще прохладно, конец марта, а в лесу уже пошли первые грибы. И это не штука.
Пользователи соцсетей наперебой хвастаются весенним «уловом». Так, например, в лесах уже появились строчки, пишет tochka.by.
@vitaliavita9 ♬ оригинальный звук - vitalia
@vitaliavita9 ♬ оригинальный звук - vitalia
Автор одного из роликов рассказала, что строчки уже хорошо растут в Беловежской пуще. Женщина нашла эти грибы около поваленной березы.
«Такого чуда еще не видела», – восклицает она на видео.
При этом в своих видео белоруска объяснила, что есть можно только гигантские строчки, а вот строчок обыкновенный содержит яд.