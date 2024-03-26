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За месяц до теракта ИГИЛ опубликовало ролик с угрозами в адрес России

  • 26.03.2024, 14:24
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За месяц до теракта ИГИЛ опубликовало ролик с угрозами в адрес России

В нем Кремль обвиняли в связях с талибами.

Востоковед Руслан Сулейманов поделился с «Можем Объяснить» переведенным им с арабского языка отрывком из видео, на котором представители ИГИЛ осуждают Россию. Ролик был опубликован связанным с ИГИЛ телеграм-каналом 18 февраля — за месяц до теракта в Москве.

В этом отрывке закадровый голос осуждает Россию за дружбу с талибами: «Среди тех, кто стремился завязать с ними [талибами] узы дружбы, были и русские преступники, сеющие хаос на земле. Они вторгались в дома мусульман и доходили до крайности, сражаясь и вытесняя их в различных частях земли».

Затем на видео показывают обращение боевика ИГИЛ, подорвавшегося у российского посольства в Кабуле в 2022 году. В результате этого взрыва погибли не менее 8 человек.

Далее звучит песня на русском языке «Скоро, очень скоро кровь прольется морем…».

В пособничестве Талибану обвиняют также США, Индию и Китай. Все эти страны — мишень ИГИЛа, считает Сулейманов. «Это не более чем пропагандистский ролик, — указывает эксперт. — Каких-то прямых угроз, заявлений о том, что ИГИЛ готовит нападение на Россию — такого не было»

По всем признакам, это именно ИГИЛ, а точнее его афганский филиал «Вилаят Хорасан». Вся информационная продукция от их имени ведется в едином стиле. К тому же, на других связанных с ИГИЛ ресурсах не было опровержений», — объясняет Сулейманов.

Видео опубликовано в одном из тг-каналов, которые репостят публикации близких к ИГИЛ информагентств Amaq News и Nashr News.

Именно Amaq опубликовали фото напавших на «Крокус» боевиков и видео теракта. Путин вчера признал, что теракт совершали «исламские радикалы», но по-прежнему винил в нем Украину. А предупреждения США о готовящихся терактом «изобличают» самих США, настаивает пропаганда.

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