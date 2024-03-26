Вранье аукнется Кремлю Алексей Лушников

26.03.2024, 14:33

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Российскую власть ожидает международная делегитимация.

Второй (или третий) человек в неформальной иерархии путинской власти заявил, что за терактом в Крокусе стоит Украина. Оценка Патрушева это инструкция для следствия, приговор для суда. В связи с его этим «Конечно Украина» есть два вывода.

Первый.

Все основные государства (включая Китай, Индию) прекрасно понимают что теракт дело рук ИГИЛа. Столь очевидное, сущностное вранье путинских - подстегнет международную делегитимацию российской власти, лично Путина. Послужит активизации оказания помощи Украине.

Второй.

Зло нашло на зло обнулив старания первого зла. ИГИЛ обиделся на Путина за игнорирование его зла. Соответствующие заявления прозвучали еще вчера.

Значит ИГИЛ будет пытаться повторять свои аргументы пока Путин его не признает.

Весь ужас, что в этом марафоне будут гибнуть люди.

Алексей Лушников, Telegram