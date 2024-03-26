Глава МИД Литвы поблагодарил США за присутствие американских военных в регионе 26.03.2024, 15:00

Трансатлантическая связь является одним из важнейших факторов обеспечения европейской безопасности.

Глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис, встретившийся в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном, поблагодарил за присутствие американских военных сил в регионе. По его словам, трансатлантическая связь является одним из важнейших факторов обеспечения европейской безопасности, сообщает Delfi.

«Долгосрочное присутствие военных сил США в Литве и регионе является самым сильным и незаменимым сдерживающим фактором. Мы благодарны за дислоцированный в Литве американский батальон и за инвестиции в развитие общей обороноспособности», - сказал на встрече Г. Ландсбергис.

Как указывает Министерство иностранных дел, во встрече с Блинкеном в понедельник также приняли участие министры иностранных дел Латвии и Эстонии. В ходе встречи обсуждались вопросы региональной безопасности, важнейшие цели саммита НАТО в Вашингтоне, а также непрерывность помощи Украине.

«Если мы продолжим проводить для себя красные линии вместо планов победы Украины, Россия и другие автократические страны продолжат вести себя агрессивно. Без лидерства США Украина не сможет победить в войне», - подчеркнул глава литовской дипломатии.

В ходе визита в Вашингтон министр иностранных дел Литвы также встретился с заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом, с которым обсудил сотрудничество Литвы и США по вопросам Индо-Тихоокеанского региона.