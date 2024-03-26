На Земле есть существо, разработавшее беспроводную электронную связь раньше человека 26.03.2024, 15:31

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Кто это.

Гнатонем Петерса, также известный как нильский слоник или африканская слабо электрическая рыба, оснащена специализированным органом, способным генерировать электрическое поле. Новое исследование предполагает, что эти электрические рыбы могут использовать электрические поля своих собратьев, чтобы ориентироваться в мире. Таким образом они используют широкую форму «коллективного восприятия», которая раньше не наблюдалась учеными, пишет IFLScience.

В животном мире электричество может использоваться для уничтожения добычи или защиты от хищников, однако оно также может быть использовано и для навигации аналогично гидролокатору, радару или эхолокации. Рыбы посылают электрические импульсы, а затем улавливают изменения в ближайшем электрическом поле с помощью датчиков, расположенных на коже. Такой метод позволяет воспринимать ориентироваться в темных и мутных водах рек Африки.

Фото: Shutterstock | Слононосая рыба Питерса обычно встречается в мутных водах Западной и Центральной Африки

Наблюдая за нильскими слониками ученые обнаружили, что они создают некий «коллективный бассейн» электричества вокруг группы, что позволяет им получить более широкое восприятие окружающей среды. В своей работе команда из Колумбийского университета описала этот процесс и показала, как группы рыб могут чувствовать окружающую среду с помощью электрических импульсов.

По словам ведущего автора исследования, профессора Натаниэля Соутелла, они с командой провели компьютерное моделирование поведения электрических рыб и обнаружили, что коллективное зондирование способно расширить диапазон их электролокации почти в три раза.

Далее ученые наблюдали за активностью мозга рыб и обнаружили, что они реагируют на собственные электрические разряды, а также на внешние сигналы. После этого ученые провели поведенческие наблюдения и обнаружили, что нильские слоники предпочитают находиться на территории, которая, как предполагают компьютерные модели, благоприятны для коллективного зондирования.

Объединив все эти данные ученые пришли к выводу, что нильские слоники используют форму электрифицированного коллективного восприятия. По словам Соутелла, казалось, что представители этого вида «видят» мир значительно лучше в небольших группах.

Отметим, что нильские слоники не стали первопроходцами в коллективном восприятии. Эту увлекательную форму навигации также можно наблюдать в косяках рыб или стаях птиц, которые движутся «коллективным разумом», а не хаотично.

Любопытно, что нильские слоники имеют одно из наибольших соотношений массы мозга и тела среди всех животных на Земле. Ученые полагают, что их огромный мозг необходим для быстрого и сложного социального восприятия коллективного поведения.