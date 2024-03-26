Суд Британии постановил отложить экстрадицию Ассанжа из Британии в США 1 26.03.2024, 15:58

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Он получил шанс подать апелляцию.

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж будет вынужден подождать, чтобы узнать, сможет ли он подать апелляцию по поводу своей экстрадиции в США, поскольку Высокий суд Британии постановил, что он не может быть немедленно выдан по обвинению в шпионаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам двух судей Высокого суда, новое слушание состоится в мае, если США не дадут дальнейших гарантий того, что с ним произойдет.

Американские прокуроры утверждают, что 52-летний Ассанж поощрял и помогал аналитику разведки армии США Челси Мэннинг похищать дипломатические депеши и военные файлы, которые публиковал его сайт.

Однако сторонники Ассанжа утверждают, что он герой, которого преследуют за разоблачение неправомерных действий США.

В своем решении от января 2021 года тогдашний окружной судья Ванесса Барайцер заявляла, что Ассанж не должен быть отправлен в США, сославшись на реальный и «угнетающий» риск самоубийства, и при этом вынесла решение против него по всем остальным вопросам.

Однако позднее в том же году американские власти выиграли Высокий суд, чтобы отменить это решение, открыв путь к его экстрадиции.

В ходе двухдневных слушаний в феврале адвокаты Ассанжа попросили предоставить им возможность оспорить решение судьи, отклонившего другие части его дела, чтобы предотвратить его экстрадицию.

Преследование Ассанжа со стороны США

США обвиняют Джулиана Ассанжа по 18 пунктам, в частности в хищении секретной информации, шпионаже и заговоре с целью взлома компьютерных сетей. В случае обвинительного приговора ему может грозить до 175 лет лишения свободы.

В течение семи лет - с 2012 по 2019 год - создатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Великобритании, которое предоставило ему убежище. Это позволило ему избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании.

В апреле 2019 года британский суд признал основателя Wikileaks виновным в неявке на судебное заседание в 2012 году. Власти Эквадора позволили британской полиции зайти в посольство и арестовать Ассанжа.

Впоследствии Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США на запрет его экстрадиции. В июне 2022 года власти Великобритании распорядились выслать Ассанжа в США.