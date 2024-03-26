Соловьев испугался россиян Телеграм-канал «Соловьиный помет»

26.03.2024, 16:48

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И на всякий случай почистил комментарии.

Жалобы блогеров, которые рассказывают о том, что федеральные власти забили на Белгород, Соловьёв назвал «мерзкой истерикой».

Белгородцы всё «не так поняли», и предложили Соловьёву поехать и пожить с ними под обстрелами.

Соловьёв попытался оправдаться; объяснил, что он уже ездил в Белгород, совсем не то имел в виду и на всякий случай закрыл комменты от возмущённых в своей группе.

Потому что своих они не бросают, а кого бросили – те не свои.

Телеграм-канал «Соловьиный помет»