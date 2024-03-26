закрыть
26 марта 2024, вторник, 17:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соловьев испугался россиян

  • Телеграм-канал «Соловьиный помет»
  • 26.03.2024, 16:48
  • 3,690
Соловьев испугался россиян

И на всякий случай почистил комментарии.

Жалобы блогеров, которые рассказывают о том, что федеральные власти забили на Белгород, Соловьёв назвал «мерзкой истерикой».

Белгородцы всё «не так поняли», и предложили Соловьёву поехать и пожить с ними под обстрелами.

Соловьёв попытался оправдаться; объяснил, что он уже ездил в Белгород, совсем не то имел в виду и на всякий случай закрыл комменты от возмущённых в своей группе.

Потому что своих они не бросают, а кого бросили – те не свои.

Телеграм-канал «Соловьиный помет»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников