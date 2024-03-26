Антон Геращенко: Кадырову стоит беспокоиться о последствиях атаки на «Крокус»
- 26.03.2024, 17:20
Уже в недалеком будущем мы увидим последствия.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал, как теракт в «Крокус Сити Холле» повлияет на позиции Кадырова в России:
— Кадырову стоит беспокоиться о последствиях теракта в «Крокусе».
Часть ненависти будет направлена против него персонально.
Кадыров уже поспешил «выразить обеспокоенность» из-за реакции российских ультранационалистов на нападение на «Крокус Сити Холл». В своем телеграм канале он заявил, что «лжепатриоты» пытаются играть на эмоциях людей и «призывают к фашистским методам».
Дон-дон также пригрозил «коротким разговором» с разжигателями межнационального конфликта:
«Напомню, что мы уже успешно боремся с неонацизмом, и ничто не помешает так же успешно побороться с националистическими проявлениями внутри страны. С подстрекателями к этническим чисткам разговор будет короткий в рамках железного закона РФ».
Уже в недалеком будущем мы увидим, насколько этот теракт пошатнет (или нет) власть Кадырова и начнется ли передел собственности и влияния.