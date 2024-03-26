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Антон Геращенко: Кадырову стоит беспокоиться о последствиях атаки на «Крокус»

  • 26.03.2024, 17:20
Антон Геращенко: Кадырову стоит беспокоиться о последствиях атаки на «Крокус»

Уже в недалеком будущем мы увидим последствия.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал, как теракт в «Крокус Сити Холле» повлияет на позиции Кадырова в России:

— Кадырову стоит беспокоиться о последствиях теракта в «Крокусе».

Часть ненависти будет направлена против него персонально.

Кадыров уже поспешил «выразить обеспокоенность» из-за реакции российских ультранационалистов на нападение на «Крокус Сити Холл». В своем телеграм канале он заявил, что «лжепатриоты» пытаются играть на эмоциях людей и «призывают к фашистским методам».

Дон-дон также пригрозил «коротким разговором» с разжигателями межнационального конфликта:

«Напомню, что мы уже успешно боремся с неонацизмом, и ничто не помешает так же успешно побороться с националистическими проявлениями внутри страны. С подстрекателями к этническим чисткам разговор будет короткий в рамках железного закона РФ».

Уже в недалеком будущем мы увидим, насколько этот теракт пошатнет (или нет) власть Кадырова и начнется ли передел собственности и влияния.

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