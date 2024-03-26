Le Figaro назвала пять сценариев реализации идеи Макрона 3 26.03.2024, 19:40

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Эммануэль Макрон

Франция развернет войска и создаст защитную зону, чтобы разгрузить ВСУ?

Французская газета Le Figaro 23 марта спрогнозировала пять сценариев, по которым может развиться идея президента Эммануэля Макрона о войсковой помощи НАТО для борьбы Украины с агрессией России. Цитаты из доступной по подписке статьи приводит Blick.

26 февраля на конференции в Париже с участием 20 европейских лидеров Макрон заявил, что не исключает отправки западных войск в Украину, а 29 февраля он отметил, что эти его слова были «продуманными и взвешенными», но французские журналисты считают, что к идеям Макрона следует относиться с осторожностью.

Если Париж действительно отправит войска, президент должен будет проинформировать парламент не позднее чем через три дня после начала вмешательства, говорится в статье. Если операция продлится более четырех месяцев, то, согласно конституции Франции, парламент страны должен будет проголосовать за ее продление. Однако, согласно опросам общественного мнения, три четверти населения выступают против отправки войск.

Le Figaro приводит пять вероятных сценариев развития событий по помощи Франции Украине:

Франция построит в Украине новые оружейные заводы;

французские военные будут обучать силы обороны в Украине;

Франция концентрируется на обороне портовой Одессы для того, чтобы избежать резкого роста мировых цен на зерно и распространения конфликта на Молдову;

французские войска создают буферные зоны по периметру воюющей Украины;

французские боевые подразделения присоединятся к украинским частям и примут участие в боевых действиях.

По мнению издания, последний сценарий, в котором французские войска сражаются с российской армией, является самым маловероятным. Это было бы «равносильно объявлению войны РФ», сказал газете один из экспертов.

Французский военный эксперт генерал Франсуа Шованси в комментарии изданию сказал, что Париж сможет перебросить в Украину не более 20 тыс. военнослужащих в течение месяца. При этом, по его словам, это будет непросто логистически, эти военные не будут обеспечены в полной мере боеприпасами и они будут «каплей в море» по сравнению с российскими и украинскими контингентами, противостоящими друг другу на фронте.