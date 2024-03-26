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В Беларуси умер 37-летний активист Владимир Сергеев

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  • 26.03.2024, 20:02
  • 3,824
В Беларуси умер 37-летний активист Владимир Сергеев
Владимир Сергеев

У него осталась дочь.

Демократический активист Владимир Сергеев скончался в воскресенье, 24 марта.

Об этом сообщил в Facebook бывший политзаключенный, лидер и основатель движения «Молодая Беларусь» и один из экс-лидеров «Молодого Фронта» Артур Финкевич.

Известно, что Владимир Сергеев находился в больнице в Марьиной Горке на аппарате искусственной вентиляции легких, где и скончался. Ему было 37 лет, у него осталась дочь.

Владимир Сергеев присоединился к демократическому движению в 2006 году. В разные годы он был активистом ряда демократических организаций – «Молодой фронт», «Молодая Беларусь», «Молодые демократы», «Альтернатива». Он был участником большинства массовых манифестаций белорусской оппозиции во второй половине 2000-х — начале 2010-х годов.

В 2008 году Владимир был фигурантом «Процесса четырнадцати».

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