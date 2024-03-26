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Ученые рассказали, что делает нас счастливыми

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  • 26.03.2024, 21:18
  • 3,156
Ученые рассказали, что делает нас счастливыми

Исследование вас удивит.

Магнитики, которые мы прикрепляем к холодильнику, могут оказывать положительное влияние на наше настроение. Эти маленькие сувениры, которые мы привозим из путешествий или получаем в подарок, оказываются не только украшением для дома, но и вещами, способными стимулировать работу нашей памяти. По крайней мере так утверждают ученые из Ливерпульского университета в своем отчете, пишет DailyMail.

Как утверждают специалисты, каждый раз, когда мы открываем дверцу холодильника, наши глаза невольно останавливаются на магнитах, вызывая у нас приятные воспоминания. Это может быть связано с путешествиями, встречами с друзьями или семейными моментами. Таким образом, магнитики помогают нам не только сохранить ценные воспоминания, но и подарить себе небольшой заряд позитивных эмоций.

Не стоит недооценивать влияние этих крошечных предметов на наше благополучие. Возможно, в следующий раз, когда вы посмотрите на магнитик на холодильнике, он принесет вам улыбку и радость.

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