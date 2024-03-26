Байден на год продлил действие санкций против РФ 26.03.2024, 23:01

Джо Байден

За причастность к кибератакам.

Президент США Джо Байденпринял решение о продлении действия санкций за кибератаки на США еще на год. В списке ограничений есть и РФ.

Об этом сообщает Белый дом.

В администрации Байдена указывают, что существенная вредоносная активность в киберпространстве продолжает представлять собой необычную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов.

«По этой причине режим чрезвычайного положения, введенный 1 апреля 2015 года, должен сохраняться после 1 апреля 2024 года», - говорится в заявлении.

Поэтому Байден решил продлить на один год режим чрезвычайного положения, введенный в соответствии с указом 13694.

Также на странице Белого дома указано, что речь идет о сохранении действия мер, введенных не только указом президента США 13694, но и аналогичным документом под номером 13757.