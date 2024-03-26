закрыть
26 марта 2024, вторник, 23:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Байден на год продлил действие санкций против РФ

  • 26.03.2024, 23:01
Байден на год продлил действие санкций против РФ
Джо Байден

За причастность к кибератакам.

Президент США Джо Байденпринял решение о продлении действия санкций за кибератаки на США еще на год. В списке ограничений есть и РФ.

Об этом сообщает Белый дом.

В администрации Байдена указывают, что существенная вредоносная активность в киберпространстве продолжает представлять собой необычную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов.

«По этой причине режим чрезвычайного положения, введенный 1 апреля 2015 года, должен сохраняться после 1 апреля 2024 года», - говорится в заявлении.

Поэтому Байден решил продлить на один год режим чрезвычайного положения, введенный в соответствии с указом 13694.

Также на странице Белого дома указано, что речь идет о сохранении действия мер, введенных не только указом президента США 13694, но и аналогичным документом под номером 13757.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников