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Тысячи людей в Будапеште требовали отставки Орбана

  • 26.03.2024, 23:54
  • 4,440
Тысячи людей в Будапеште требовали отставки Орбана

Протесты начались после «слитого» аудио о коррупции.

В Будапеште вечером 26 марта собрались несколько тысяч человек, требуя отставки главного прокурора и премьер-министра страны Виктора Орбана на фоне опубликованного аудио со свидетельствами коррупции в правительстве.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Протестующие прошли маршем от здания генеральной прокуратуры до парламента, выкрикивая «Отставка, отставка». Многие из них несли факелы.

Перед людьми выступил Петер Мадьяр – бывший муж экс-министра юстиции Венгрии Юдит Варги, который и опубликовал аудиозапись.

Он подтвердил намерения создать собственную партию, чтобы бросить вызов Орбану на грядущих местных выборах и выборах в Европарламент в июне.

«Венгры благодарят вас... за то, что вы пришли сегодня тысячами... чтобы сказать властям, что с нас достаточно», – сказал Мадьяр.

Напомним, на опубликованной Мадяром аудиозаписи слышно, как Варга подробно рассказывала о попытке помощников главы кабинета Виктора Орбана изъять определенные фрагменты из документов по делу о взяточничестве.

Обвинения появились в политически чувствительное для Орбана время – накануне выборов в Европейский парламент в июне, а также после скандала с сексуальными домогательствами, который привел к отставке его двух политических союзников Орбана – бывшего президента Каталин Новак и Юдит Варги.

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