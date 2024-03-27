«Лукашенко взболтнул лишнее» 27.03.2024, 8:34

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Сказывается возраст.

Лукашенко решил попиариться на полигоне в Гродненской области, где провел пресс-конференцию с пропагандистами. Но возраст дает свое, Лукашенко по-старчески наболтал много лишнего, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Синепалый подставил своего кремлевского хозяина, признав, что террористы из «Крокуса» планировали прорываться в Беларусь. Также Лукашенко показал свой страх перед НАТО и белорускими демократическими силами, объявил на весь мир о показухе, которую устраивают его подручные. И это только то, что показали его прикормленные журналюги.

Лукашенко мечется. Он вынужден прислуживать Путину и жаждет нажиться на войне. Но понимает, что открыто вступив в войну подпишет смертельный приговор своему режиму. На этой встрече он заявил, что в войне очень многое зависит не только от вооружения, но и солдат. А он не доверяет своей армии, пытается опереться на МВД и КГБ.

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