закрыть
27 марта 2024, среда, 9:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко взболтнул лишнее»

  • 27.03.2024, 8:34
  • 8,232
«Лукашенко взболтнул лишнее»

Сказывается возраст.

Лукашенко решил попиариться на полигоне в Гродненской области, где провел пресс-конференцию с пропагандистами. Но возраст дает свое, Лукашенко по-старчески наболтал много лишнего, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Синепалый подставил своего кремлевского хозяина, признав, что террористы из «Крокуса» планировали прорываться в Беларусь. Также Лукашенко показал свой страх перед НАТО и белорускими демократическими силами, объявил на весь мир о показухе, которую устраивают его подручные. И это только то, что показали его прикормленные журналюги.

Лукашенко мечется. Он вынужден прислуживать Путину и жаждет нажиться на войне. Но понимает, что открыто вступив в войну подпишет смертельный приговор своему режиму. На этой встрече он заявил, что в войне очень многое зависит не только от вооружения, но и солдат. А он не доверяет своей армии, пытается опереться на МВД и КГБ.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников