BILD: Китайские гольфкары стали для российских солдат «гробами на колесах» 3 27.03.2024, 8:36

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ВСУ научились их уничтожать.

Недавно эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке сообщил о массовом применении российской армией в Украине китайских мотовездеходов Desertcross 1000-3 вместо традиционных БТР или БМП. По всей видимости, ВС РФ хотели воспользоваться тем, что у ВСУ нет снарядов, чтобы уничтожать такие багги, а дронам-камикадзе трудно гоняться за маленькими, быстрыми и маневренными машинами.

Однако теперь, как сообщает Репке, Украина научилась уничтожать китайские гольфкары. В результате они стали для российских солдат «гробами на колесах». Украинские дроноводы прицельно поражают их беспилотниками-камикадзе. А поскольку у багги нет никакой брони, то все находящиеся внутри солдаты гибнут.