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СМИ рассказали об украинском оружии, ставшем грозой российских кораблей

  • 27.03.2024, 8:39
  • 3,358
СМИ рассказали об украинском оружии, ставшем грозой российских кораблей

Его явно улучшили.

Украина модернизировала «Нептун», которым била по, в частности, крейсеру «Москва» и поразила корабль россиян «Константин Ольшанский». Defense Express пишет о «совершенно новых возможностях» этой ракеты.

По мнению аналитиков, о «глубокой модернизации» противокорабельной ракеты указывает избрание для нее целей поражения - «Константин Ольшанский».

В статье говорится о вероятном увеличении дальности поражения «Нептуном» - с 280 км до 400 км.

Кроме того, модернизированный вариант рассчитан для целей, которые находятся непосредственно в море, в бухтах или причалах.

Также аналитики предполагают, что у «Нептуна» появилась возможность распределять цели в одновременной атаке, что является сложной задачей для обеспечения результативного залпового огня. Иначе бы одновременный пуск «Нептунов» мог привести к одновременному попаданию ракет в один и тот же объект.

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