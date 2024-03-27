СМИ рассказали об украинском оружии, ставшем грозой российских кораблей
- 27.03.2024, 8:39
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Его явно улучшили.
Украина модернизировала «Нептун», которым била по, в частности, крейсеру «Москва» и поразила корабль россиян «Константин Ольшанский». Defense Express пишет о «совершенно новых возможностях» этой ракеты.
По мнению аналитиков, о «глубокой модернизации» противокорабельной ракеты указывает избрание для нее целей поражения - «Константин Ольшанский».
В статье говорится о вероятном увеличении дальности поражения «Нептуном» - с 280 км до 400 км.
Кроме того, модернизированный вариант рассчитан для целей, которые находятся непосредственно в море, в бухтах или причалах.
Также аналитики предполагают, что у «Нептуна» появилась возможность распределять цели в одновременной атаке, что является сложной задачей для обеспечения результативного залпового огня. Иначе бы одновременный пуск «Нептунов» мог привести к одновременному попаданию ракет в один и тот же объект.