Украинские военные с помощью Javelin уничтожили российский вертолет «Аллигатор» 7 27.03.2024, 8:56

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Редкий случай.

Украинские военные с помощью Javelin уничтожили российский вертолет Ка-52, больше известный как «Аллигатор», рассказал командир роты ПТРК 36-й ОБрМП Евгений.

Об этом сообщил Стратком ВСУ в Telegram.

По его словам, вертолет врага работал по позициям дружественных подразделений. Javelin буквально в последний момент захватил цель.

«Я сделал пуск и через 30 секунд увидел взрыв в небе», — рассказывает командир роты ПТРК Евгений.

Он добавил, что на следующее утро подтвердили уничтожение «Аллигатора».

По словам Евгения, Javelin, предоставленный странами-партнерами, является очень эффективным оружием.

«Этот ПТРК хорошо показал себя еще в начале широкомасштабного вторжения, когда мы обороняли Николаев, потом на Авдеевском и Запорожском направлениях, где наше подразделение уничтожило немало техники», — сказал Евгений.

Командир говорит, что в начале все были без боевого опыта, приобретали его непосредственно в боях, учились на своих ошибках — как правильно подходить, как захватывать цель, как выбирать огневой рубеж и тому подобное.

«Сейчас мы передаем опыт новым воинам», — сказал он.