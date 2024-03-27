Ученые назвали неожиданную пользу от магнитов на холодильнике 27.03.2024, 9:07

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Почему это самый лучший сувенир из отпуска?

Британские ученые из Ливерпульского университета выяснили, что привезенные из путешествий магниты для холодильника служат важным источником приятных воспоминаний, помогая людям снова переживать хорошие впечатления от поездок. Исследование опубликовано в научном журнале Annals of Tourism Research (ATM).

Специалисты опросил 19 человек, большинство из которых подтвердили, что находящиеся на виду сувениры напоминают им о счастливых моментах и новых местах. Со временем некоторые из магнитов могут вызывать более сильные эмоции, напоминая о друзьях или близких, которых уже нет рядом.

По словам ученых, участники интервью отметили, что один магнит на холодильник может заменить десятки фотоснимков из отпуска.

«Наше исследование показало, что магниты на холодильник, при всей своей банальности, способны оживить воспоминания о прошедшем отпуске лучше, чем многие другие виды туристических сувениров.

Было также интересно выяснить, как магниты на холодильник помогают некоторым людям забыть плохие моменты из их жизни и напоминают о хороших временах», — отметил соавтор исследования, доктор Джон Байром.