Маск может помешать РФ использовать Starlink в Украине 27.03.2024, 9:14

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У SpaceX есть такая возможность.

Журналисты CNN сообщили, что в ВСУ все чаще жалуются на факт использования оккупантами терминалов Starlink в Украине.

При этом также не стоит забывать, что США ввели санкции против РФ, которые запрещают также продажу таких терминалов. Аналитики из ISW решили разобраться в ситуации.

Эксперты не исключают, что РФ закупает терминалы не на прямую, а через третьи страны. При этом за последние месяцы скорость соединения Starlink сильно упала, причем увеличилось количество проблем с подключением.

Еще в феврале аналитики из ISW впервые заявили о том, что на оккупированном Донбассе у врага были замечены терминалы Starlink.

Накануне журналисты агентства Bloomberg провели свое собственное расследование, результаты которого выложили в Сеть. Они показали и рассказали, как на черном рынке можно без проблем приобрести терминалы Starlink.

Анонимный источник сообщил: даже несмотря на борьбу правительства Казахстана с нелегальной торговлей терминалами, это не привело к тому, что их стали меньше продавать.

В Bloomberg отметили, что оператор Starlink SpaceX должен иметь возможность помешать России использовать свои терминалы в оккупированной Украине, поскольку SpaceX должна иметь возможность идентифицировать каждый передатчик Starlink.

Эксперты из ISW не могут независимо проверить ни один из этих отчетов.