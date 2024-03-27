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США могут лишить Кремль последнего козыря

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  • 27.03.2024, 9:57
  • 12,812
США могут лишить Кремль последнего козыря

ISW рассказал, почему Россия не может победить.

Известно, что совокупный валовой продукт ЕС, стран НАТО и союзников из Азии составляет 63 трлн долларов, а ВВП РФ составляет всего лишь 1,9 трлн долларов.

При этом Иран и КНДР мало что могут добавить в плане именно материальной поддержки. Китай если и помогает, то не так открыто. Аналитики из Института изучения войны (ISW) проанализировали ситуацию.

Нарративы о том, что РФ невозможно победить из-за ее большого бюджета и экономики, это российская информационная операция и стратегия Кремля, которая дает ему единственный шанс на успех в войне против Украины.

Кремль хочет вначале отодвинуть от Украины США, а после и ЕС. Стратегия Кремля не военная, и она направлена на то, чтобы заставить весь мир видеть таким, как того желает Путин.

Те, чья точка зрения совпадает с точкой зрения Кремля, являются обманутыми людьми. В публичных дебатах Кремль связывает искренние настроения и даже некоторые законные аргументы с интересами России. Кремль также является манипулятором равных возможностей. Частично он добивается успеха на всех сторонах политического спектра. Манипулирование восприятием является одной из основных способностей Кремля, которая теперь с полной силой раскрыта против западной общественности как единственная стратегия Кремля для победы в Украине.

США могут лишить РФ ее единственной стратегии успеха. С одной стороны, США позволили РФ играть роль в формировании американского процесса принятия решений, с другой стороны — Вашингтон принял много разумных решений в войне в Украине.

Есть один минус в том, что события на поле боя в 2023 году — результат неспособности Запада быстро вникать в реальность на поле боя.

США могут переиграть Кремль, если будут вовремя предоставлять необходимую помощь Украине на поле боя. Задержки достигаются ценой жизней украинцев, повышенным риском неудачи в Украине и эрозией преимущества США над Россией, что дает Кремлю время для восстановления и развития потенциала, который он намерен использовать против Запада.

Чтобы выбить из рук РФ последний козырь, решения Вашингтона должны быть своевременными и связанными с интересами именно Украины.

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