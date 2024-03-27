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Во время нападения на «Крокус» в зале были странные «мужчины в синем»

  • 27.03.2024, 10:24
  • 14,472
Во время нападения на «Крокус» в зале были странные «мужчины в синем»

Возможно, агенты ФСБ.

Ряд аналитиков выдвигает версию, что во время нападения на подмосковный «Крокус Сити Холл» в зале находились кураторы из ФСБ.

Telegram-каналы обращают внимание на странных мужчин в синих футболках и джинсках.

Эксперты анализируют кадры из зрительного зала и делают вывод, что люди в синем не паниковали и точно руководили процессом блокировки людей в зале, куда позже зашли убийцы.

На кадрах слышно, как один из мужчин в синей футболке и джинсах кричит, чтобзакрыли дверь. Аналитики насчитали в зале около двух десятков таких «агентов».

К сотрудникам ФСБ отнесли одного из мужчин, который быстро набрал сообщение на телефоне, а позже начал снимать видео. А позже он же с мужчиной, который так же одет, кричит, чтобы закрывали дверь.

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