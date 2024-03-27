В России начали процедуру признания Аллы Пугачевой «иностранным агентом» 7 27.03.2024, 11:13

4,922

Что это значит.

В стране-террористке приступили к процедуре признания «иностранным агентом» известной российской певицы Аллы Пугачевой, которая вместе с мужем-шоуменом Максимом Галкиным и их детьми после полномасштабного вторжения уехала из РФ. Как известно, избранник примадонны уже давно носит этот «титул», пишет obozrevatel.com.

Так, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил в своих соцсетях, что получил ответ из Генеральной прокуратуры РФ на его обращение. По его словам, на данный момент прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву «иноагентом».

«Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом. Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца, всем хорошего дня», – сообщил Бородин.

Можно предположить, что Алла Борисовна только обрадуется такому «званию», если все же его получит. Дело в том, что артистка еще в сентябре 2022 года сама обращалась в Минюст РФ с просьбой признать ее «иноагентом».

«Прошу причислить меня в ряды «иноагентов» моей любимой страны. Потому что я солидарна со своим мужем – честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за и цели, которые делают нашу страну изгоем и тяготят жизнь наших граждан», – говорила тогда Пугачева.

Напомним, что Пугачева за время полномасштабной войны никогда прямо не выражала поддержку Украине, однако это делал ее муж Максим Галкин, а певица в это время лишь уверяла, что солидарна с его мнениями. В частности, о своих соотечественниках, ставших Z-патриотами, звезда эстрады высказывалась: «Были холопами, стали рабами».