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Париж стал самым обсуждаемым в интернете европейским городом

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  • 27.03.2024, 11:19
Париж стал самым обсуждаемым в интернете европейским городом

Предыдущие шесть лет лидирующую строчку в нем занимал Лондон.

Париж стал самым обсуждаемым в интернете городом Европы, согласно рейтингу агентства цифровых коммуникаций ING Media. Предыдущие шесть лет лидирующую строчку в нем занимал Лондон.

Эксперты указывают, что на число упоминаний городов в цифровой среде влияют культура, знаковые события, геополитические события и инвестиционный климат.

За последний год о Париже стали говорить в сети на 21% больше. Специалисты объясняют, что во многом это объясняется предстоящими Олимпийскими играми, которые стартуют во французской столице 26 июля. Кроме того, интерес к Парижу повысился благодаря Неделе моды в сентябре и чемпионату мира по регби, который прошел в октябре прошлого года.

Также Париж оказался впереди Лондона благодаря обсуждению инвестиционных возможностей. Столица Франции лидирует с 6 миллионами упоминаний, в то время как о Лондоне упоминали в сети 5,2 миллиона раз.

Однако Лондон остался лидером по упоминаниям в сфере культуры – 22,9 миллиона упоминаний по сравнению с 21,9 миллиона у Парижа.

Топ-10 самых обсуждаемых европейских городов:

1. Париж

2. Лондон

3. Мадрид

4. Стамбул

5. Рим

6. Барселона

7. Милан

8. Берлин

9. Анкара

10. Валенсия

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