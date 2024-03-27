Немецкие историки написали письмо Шольцу об ошибках в отношениях с Путиным 2 27.03.2024, 11:37

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И призвали провести расследование.

Немецкие историки написали письмо к канцлеру Олафу Шольцу об ошибках в отношениях с Путиным. Коллективное обращение попало в распоряжение BILD.

Подписи под ним поставили ученые, которые, как и сам Олаф Шольц, состоят в Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Среди них Генрих Август Винклер, Мартина Винклер, Дирк Шуман, Габриэле Лингельбах и Ян К. Берендс. Их основные тезисы:

«Мы с растущей обеспокоенностью наблюдаем за позиционированием СДПГ относительно агрессивной войны России против Украины, — пишут историки. — Аргументы и обоснования все более произвольны, беспорядочны и часто фактически неверны»

«Координация с союзниками» у Германии «недостаточна», Путин «расценит это лишь как призыв к действию».

Ученые считают «бесполезным» объяснять, «чего Германия точно не сделает для поддержки Украины».

«Когда канцлер и партийные лидеры проводят красные линии не для России, а лишь для немецкой политики, они существенно ослабляют немецкую политику безопасности и играют на руку России».

Историки уверены, что СДПГ склонна к «крайне опасному отрицанию реальности». Путин прекратит войну, только «если противопоставить ему необходимую силу».

В СДПГ этого еще не поняли, считают авторы.

«Внутри СДПГ отсутствует честный анализ ошибок политики в отношении России последних десятилетий», — пишут они, указывая на отсутствие расследования «связей различных товарищей с российскими интересами и ошибочной энергополитики», которая привела Германию «к фатальной зависимости от Москвы».