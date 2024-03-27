Украина потопила или вывела из строя треть кораблей Черноморского флота РФ 1 27.03.2024, 11:39

Среди них два ракетоносца.

Силы обороны Украины потопили или вывели из строя треть кораблей Черноморского флота России за более чем два года полномасштабной войны.

Об этом рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии Associated Press.

Он отметил, что из около десятка российских военных кораблей-ракетоносцев потоплены только два. В то же время Плетенчук пообещал, что ВСУ продолжат наносить удары по кораблям Черноморского флота РФ.

Спикер добавил, что конечной целью Украины является полное отсутствие военных кораблей России в Азовском и Черноморском регионах.