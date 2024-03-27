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Украина потопила или вывела из строя треть кораблей Черноморского флота РФ

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  • 27.03.2024, 11:39
Украина потопила или вывела из строя треть кораблей Черноморского флота РФ

Среди них два ракетоносца.

Силы обороны Украины потопили или вывели из строя треть кораблей Черноморского флота России за более чем два года полномасштабной войны.

Об этом рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии Associated Press.

Он отметил, что из около десятка российских военных кораблей-ракетоносцев потоплены только два. В то же время Плетенчук пообещал, что ВСУ продолжат наносить удары по кораблям Черноморского флота РФ.

Спикер добавил, что конечной целью Украины является полное отсутствие военных кораблей России в Азовском и Черноморском регионах.

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