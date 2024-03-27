Закончился великий путинский фарт Владимир Пастухов

27.03.2024, 11:49

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Владимир Пастухов

Перед Россией маячит война на Кавказе.

Мы на пограничье эпох. В этом смысле Навальный оказался пророком, сказав, что, если его убьют, то это будет означать начало новой эпохи. Убийство Навального – это один пограничный столб, обозначающий конец одной эпохи, а теракт в «Крокусе» – другой, обозначающий начало следующей.

Есть какая-то мистическая связь между этими двумя событиями. Но это связь иного порядка, чем причинно-следственная. Она устанавливается тем, кто регулирует баланс добра и зла.

С убийством Навального закончился великий путинский фарт. Это точка зенита режима. Дальше события будут происходить в обратном порядке.

Золотой век останется позади. Впереди маячит зона турбулентности, а потом все вернется к тому, с чего началось, – гражданской войне на Кавказе.

Этот пришел, потому что предыдущий устал. Он, конечно, не устанет, но все равно уйдет, потому что от него устанут.

Владимир Пастухов, Telegam