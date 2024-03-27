закрыть
27 марта 2024, среда, 11:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Закончился великий путинский фарт

  • Владимир Пастухов
  • 27.03.2024, 11:49
  • 1,380
Закончился великий путинский фарт
Владимир Пастухов

Перед Россией маячит война на Кавказе.

Мы на пограничье эпох. В этом смысле Навальный оказался пророком, сказав, что, если его убьют, то это будет означать начало новой эпохи. Убийство Навального – это один пограничный столб, обозначающий конец одной эпохи, а теракт в «Крокусе» – другой, обозначающий начало следующей.

Есть какая-то мистическая связь между этими двумя событиями. Но это связь иного порядка, чем причинно-следственная.  Она устанавливается тем, кто регулирует баланс добра и зла. 

С убийством Навального закончился великий путинский фарт. Это точка зенита режима. Дальше события будут происходить в обратном порядке.

Золотой век останется позади. Впереди маячит зона турбулентности, а потом все вернется к тому, с чего началось, – гражданской войне на Кавказе.

Этот пришел, потому что предыдущий устал.  Он, конечно, не устанет, но все равно уйдет, потому что от него устанут.

Владимир Пастухов, Telegam

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников