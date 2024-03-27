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Лукашенко просигнализировал Кремлю

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  • Эль Мюрид
  • 27.03.2024, 12:13
  • 10,994
Лукашенко просигнализировал Кремлю

Ситуация у белорусского диктатора в стране неспокойная.

Лукашенко полностью дезавуировал заявления Кремля, что террористы из Крокуса имели некое «окно» на Украине. Вначале, по словам Лукашенко, они «рвались» в Беларусь, но увидев заслоны, повернули в сторону Украины.

Как из капсулы «Рено» можно увидеть заслоны на белорусской границе, Лукашенко не уточнил, но сам факт того, что он поставил под сомнение утверждение о том, будто боевики шли напрямую на Украину, интересен.

В общем-то, Лукашенко верен себе: с одной стороны он продолжает изображать из себя союзника Кремля, но в реальности никакой прямой поддержки в его авантюрах как не оказывал, так и не оказывает.

Вчера же он прибыл на границу в районе Сувалкского коридора и выслушал доклады военных, что они пребывают в полной готовности и совершенствуют мастерство. Отпустил несколько едких замечаний в адрес сопредельных стран, после чего убыл.

По сути, Лукашенко просигнализировал в Кремль, что он готов «к любым неожиданностям», но в реальности ожидать, что Лукашенко отдаст приказ своим военным действовать в интересах Кремля, очень наивно. Если все-таки новая авантюра и состоится, то практически со стопроцентной вероятностью белорусское руководство будет изображать активность и показывать на карте, откуда зловредные враги хотели напасть на Беларусь, но на этом его участие в происходящем и закончится.

У Лукашенко ситуация в стране не самая спокойная.

Эль Мюрид, Telegram

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