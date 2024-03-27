закрыть
27 марта 2024, среда, 13:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СБУ разоблачила агентурную группу ФСБ, которая готовила удар по подразделениям Генштаба

6
  • 27.03.2024, 12:17
  • 5,522
СБУ разоблачила агентурную группу ФСБ, которая готовила удар по подразделениям Генштаба

И Киевской телебашне.

Сотрудники СБУ задержала агентурную группу ФСБ, которая готовила ракетные удары по Киевской телебашне и подразделениям Генштаба ВСУ. Кроме того, целью злоумышленников была столичная ТЭЦ.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, пишет obozrevatel.com. Подозреваемым грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное.

«Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили новые попытки агрессора нанести огневое поражение по стратегической инфраструктуре Украины. В результате спецоперации в Киеве и в Одессе задержаны два агента ФСБ. Они готовили ракетные удары по военным частям Сил обороны и объектам энергетики и телекоммуникаций в трех регионах. В зоне особого внимания агентов были армейские подразделения, обеспечивающие охрану Генштаба ВСУ, данные о Силах обороны на Полтавщине, а также Киевская телебашня и столичная ТЭЦ», – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, сначала злоумышленники пытались установить места базирования украинских войск, а затем направить оккупантам соответствующие координаты для корректировки воздушных атак. Для скрытого сбора разведданных один из российских агентов устроился экспедитором в одесскую компанию, поставляющую продукты питания подразделениям Сил обороны.

Другой фигурант собирал информацию о техническом состоянии Киевской телебашни после ее обстрела в марте 2022 года. Также он фотографировал внешний вид одной из тепловых электростанций, обеспечивающей электричеством и теплом значительную часть столичного региона. По имеющимся данным, эта информация требовалась агрессору для принятия решения о корректировке повторных или осуществлении новых ударов по местной ТЭЦ и телебашне.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили разведывательную активность российских агентов и поэтапно задокументировали ее. На завершающем этапе спецоперации оба злоумышленника были задержаны «на горячем», когда они шпионили за потенциальными «целями» для оккупантов.

«По данным следствия, одним из вражеских приспешников оказался инженер-технолог предприятия пищевой промышленности Одессы. Другой – 24-летний киевлянин. В конце января этого года они были дистанционно завербованы кадровым сотрудником фсб по москве и московской области», – уточнили в Службе безопасности.

Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников