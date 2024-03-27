СБУ разоблачила агентурную группу ФСБ, которая готовила удар по подразделениям Генштаба 6 27.03.2024, 12:17

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И Киевской телебашне.

Сотрудники СБУ задержала агентурную группу ФСБ, которая готовила ракетные удары по Киевской телебашне и подразделениям Генштаба ВСУ. Кроме того, целью злоумышленников была столичная ТЭЦ.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, пишет obozrevatel.com. Подозреваемым грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное.

«Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили новые попытки агрессора нанести огневое поражение по стратегической инфраструктуре Украины. В результате спецоперации в Киеве и в Одессе задержаны два агента ФСБ. Они готовили ракетные удары по военным частям Сил обороны и объектам энергетики и телекоммуникаций в трех регионах. В зоне особого внимания агентов были армейские подразделения, обеспечивающие охрану Генштаба ВСУ, данные о Силах обороны на Полтавщине, а также Киевская телебашня и столичная ТЭЦ», – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, сначала злоумышленники пытались установить места базирования украинских войск, а затем направить оккупантам соответствующие координаты для корректировки воздушных атак. Для скрытого сбора разведданных один из российских агентов устроился экспедитором в одесскую компанию, поставляющую продукты питания подразделениям Сил обороны.

Другой фигурант собирал информацию о техническом состоянии Киевской телебашни после ее обстрела в марте 2022 года. Также он фотографировал внешний вид одной из тепловых электростанций, обеспечивающей электричеством и теплом значительную часть столичного региона. По имеющимся данным, эта информация требовалась агрессору для принятия решения о корректировке повторных или осуществлении новых ударов по местной ТЭЦ и телебашне.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили разведывательную активность российских агентов и поэтапно задокументировали ее. На завершающем этапе спецоперации оба злоумышленника были задержаны «на горячем», когда они шпионили за потенциальными «целями» для оккупантов.

«По данным следствия, одним из вражеских приспешников оказался инженер-технолог предприятия пищевой промышленности Одессы. Другой – 24-летний киевлянин. В конце января этого года они были дистанционно завербованы кадровым сотрудником фсб по москве и московской области», – уточнили в Службе безопасности.

Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене.