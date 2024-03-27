Швеция будет выдавать белорусам паспорта иностранцев 5 27.03.2024, 12:35

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Тем, у кого закончатся белорусские документы.

В Швеции прокомментировали вопрос о выдаче проездных документов иностранца белорусам, у которых истек срок национального паспорта. Об этом говорится в правовом положении, которое опубликовало шведское ведомство по миграции.

В документе содержится правовая позиция ведомства и указания о том, насколько для граждан Беларуси важна возможность получить паспорт в случаях, когда возникают сложности с оформлением национального документа.

Его авторы напоминают, что после прошлогоднего консульского указа Лукашенко белорусы больше не могут получить паспорт в диппредставительствах своей страны — для этого нужно ехать на родину. Однако в этом случае они могут столкнуться с риском преследования.

«В нынешних условиях белорусов не следует поощрять ездить в свою родную страну для получения паспортов. На практике это означает, что граждане Беларуси, находящиеся за рубежом, не имеют возможности получить документ, действительный как паспорт», — говорится в положении.

В миграционном ведомстве отмечают, что для получения вида на жительство в Швеции заявителю необходимо иметь паспорт, однако определенные категории

иностранцев могут быть освобождены от этого требования. Если же человек не имеет документа, действительного в качестве паспорта, и у него нет возможности его получить, шведская миграционная служба может выдать ему паспорт иностранца.

Кроме того, в некоторых случаях иностранцу может быть предоставлен ВНЖ даже при отсутствии паспорта, если невозможно получить этот документ в разумные сроки через зарубежное представительство своей страны или на родине.

«В нынешних условиях можно предположить, что заявитель из Беларуси, находящийся за границей, не сможет получить паспорт в разумные сроки», — считают в ведомстве.

Как пишет телеграм-канал «Народныя амбасады», опубликованный документ непосредственно влияет на возможность белорусов и белорусок подавать документы на паспорт иностранца в Швеции.