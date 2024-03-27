В Воздушных силах Украины рассказали, почему армия РФ начала применять ракеты «Циркон» 1 27.03.2024, 12:40

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Это может свидетельстовать о серьезной проблеме у россиян.

Спикер Воздушных Сил Украины Илья Евлаш отметил, что вероятное применение российскими оккупационными войсками гиперзвуковых ракет «Циркон» может свидетельствовать о том, что у РФ возник дефицит других типов ракет, информирует «Радио Свобода».

«То, что они их применяют, вероятнее всего, свидетельствует о том, что у них уже есть дефицит оружия, иначе они бы их не использовали. Вообще этот тип ракет является противокорабельным, и он применяется только в отдельных случаях, используют различные пусковые установки типа «Бастион», «Бал». Однако мы можем сказать о том, что, если бы у них, например, было достаточно другого типа ракет — крылатых ракет «Калибров», «Искандеров», других ракет — они бы применяли их», - подчеркнул он. спикер.

Евлаш сообщил, что сейчас в научно-исследовательском экспертном центре устанавливают, применяли ли войска РФ во время последних атак Украины ракеты «Циркон».

По его словам, таким образом россияне могут проверять украинскую систему ПВО.

«В том числе это (использование ракет «Циркон» — ред.) может быть так же определенный эксперимент — проверить нашу систему ПВО, где, что и как защищено, что как прикрыто, чтобы в дальнейшем уже использовать это при планировании их последующих воздушных атак», - добавил он.