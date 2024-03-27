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На Гомельщине за политику закрыли крупнейший клуб дзюдо

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  • 27.03.2024, 12:50
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На Гомельщине за политику закрыли крупнейший клуб дзюдо
Константин Палей

В 50 группах занималось более тысячи детей.

На Гомельщине из-за политики закрыли крупнейший клуб дзюдо «Прайд». В 50 группах в Гомеле и Жлобине занималось более тысячи детей (в том числе с особенностями развития). Клуб основал мастер спорта по дзюдо Константин Палей. В феврале Гомельский горисполком отказал «Прайду» в государственной аккредитации, пишет «Флагшток».

Официально причиной отказа чиновники назвали несоблюдение неких критериев. На самом деле вероятная причина — в протестной активности Палея. В 2020-м он был под административным арестом, подписал обращение спортсменов против насилия силовиков. Скорее всего, это и не позволило пройти аккредитацию, которую в Беларуси сделали обязательной для всех спортивных клубов.

Теперь с детьми будет заниматься соратник Константина Палея Евгений Сёмочкин — появился клуб «Леон». В нем будут работать тренеры из «Прайда».

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