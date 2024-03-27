Уголовники из «Шторм Z» взбунтовались и экстренно обратились к Путину 6 27.03.2024, 12:58

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На что жалуются оккупанты.

Группа российских уголовников, составляющих батальон «Шторм Z», обратилась к Путину, заявив о длительном участии в боевых действиях и тяжелейших потерях. Они сообщили, что участвуют в боевых действиях на протяжении целого года и понесли тяжелейшие потери: из 230 человек их осталось в живых всего 38.

Более того, российские власти обманули выживших и «кинули их на деньги». Фрагмент видео в своем Telegram-канале опубликовал Денис Казанский.

Оставшиеся в живых возмущены отношением государства к их службе и недостаточной материальной поддержкой. В своем обращении российские уголовники заявили, якобы им были обещаны выплаты в размере 195 тысяч рублей ежемесячно за участие в боевых действиях, однако по факту выплаты составили лишь немного более 100 тысяч рублей, что в разы меньше заявленной суммы.

Участники батальона считают это несправедливым и обманным шагом со стороны российских властей.