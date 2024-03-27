Стало известно, кто лоббировал обмен Навального 1 27.03.2024, 13:07

4,478

Алексей Навальный

Фото: Reuters

Изначально мнения на Западе разделились.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон пролоббировала в Белом доме международные переговоры об обмене Алексея Навального, пишет «Настоящее время» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Расследователь и друг Навального Христо Грозев попросил Клинтон о помощи с обменом, и она, по данным газеты, откликнулась.

К немецким властям, как пишет WSJ, неофициально обращалась и жена Навального Юлия, но изначально мнения в правительстве Германии разделились: министр иностранных дел Анналена Бербак выступила против любой сделки с участием пожизненно осужденного в Германии убийцы и офицера российских спецслужб Вадима Красикова.

Необходимость включения Красикова в сделку WSJ объяснила тем, что у Вашингтона сейчас нет людей, которых Кремль хотел бы получить в обмен на заключенных в России американцев.

В марте 2024 года канцлер Германии Олаф Шольц во время поездки в Вашингтон тайно обсуждал возможный обмен, однако окончательная сделка между странами на момент смерти Навального не была заключена, пишет WSJ и отмечает, что официальное предложение Москве также не сделали. По словам людей, знакомых с ситуацией, информация о возможной сделке дошла до Кремля через частного посредника.

Соратники Навального и его жена надеялись, что прорыв в переговорах случится на встрече представителей западных силовых структур в Мюнхене, куда приехала в том числе сама Юлия. Однако во время этого саммита стало известно о смерти политика.

По версии ФБК, переговоры об обмене Навального, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и американского морпеха Пола Уилана на Красикова к моменту смерти российского политика находились на завершающей стадии. Владимир Путин в марте 2024 года сказал, что согласился на такой обмен в беседе с частным посредником, не уточнив его имени.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже уточнил, что речь не шла об официальных переговорах.

По данным ФБК и нескольких изданий, о возможном обмене Навального на Красикова с Путиным разговаривал Роман Абрамович. «Агентство» со ссылкой на источники утверждало, что Путин обсуждал с Абрамовичем обмен за несколько часов до смерти Навального.

WSJ пишет, что добиться освобождения Гершковича пытался и журналист Такер Карлсон, который приезжал в Москву, чтобы взять интервью у Путина.

Он рассказал газете, что заранее предупредил помощников российского президента, что планирует оказать давление на него с целью немедленного освобождения Гершковича. Близкий к Путину чиновник сказал, что это «отличная идея» и тот может согласиться. Однако Путин в своем интервью дал понять, что готов обсуждать обмен Гершковича на Красикова.