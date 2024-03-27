Урожай удивит всех соседей: в чем замочить лук перед посадкой 27.03.2024, 13:57

Эта процедура в разы улучшит плодородие и защитит от вредителей.

Наступает горячая пора для огородников. Следует убрать участки, перекопать почву, внести полезные подкормки. Казалось бы, в посадке лука нет ничего сложного – это довольно неприхотливая культура, которая будет расти даже при не очень благоприятных условиях.

Однако часто вместо щедрого урожая можно получить мелкие и подгнившие плоды. Почему и как следует замочить лук перед посадкой – читайте в материале OBOZ.UA.

Почему нужно замачивать лук

Для процедуры нужно только приготовить раствор из пищевой соды. Содовое замачивание оказывает выраженный противогрибковый и антисептический эффект.

Преимуществ в замачивании несколько:

• улучшение качества посадочного материала;

• дезинфекция;

• повышение стойкости к болезням.

Обрабатывать лук указанным способом советуют весной и осенью.

Содовое замачивание дополнительно обогащает минеральными веществами, поэтому лук становится устойчивым и будет хорошо расти даже в бедной почве.

Как делать замачивание

1 В 1 л чистой воды добавьте 1 чайную ложку соды.

2 Предварительно нужно прогреть посадочный материал при температуре от +35 до +40 °С.

3 Следующий шаг состоит в содовом замачивании. Максимальная температура раствора должна быть от +55°С до +60°С, а минимальная – не ниже +45°С. Перед погружением можно немного очистить лук от чешуек, но полностью не оголять – иначе он может не дать всходов.

4 Лук должен простоять в растворе не менее 30 минут. Тщательно укройте сосуд, чтобы сохранить температуру дольше.

Обработать лук можно и непосредственно на грядке. Обратите внимание: сода снижает кислотность почвы, что хорошо сказывается на росте культуры.

Содовая обработка, говорят специалисты, поможет защитить грядку от патогенных микроорганизмов и сорняков. Нужно просто посыпать посадочные участки порошком или полить их раствором соды в расчете 100 г на 1 литр воды, разрыхлить землю и посадить лук.