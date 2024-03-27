закрыть
27 марта 2024, среда, 15:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Буданов анонсировал новые операции с высадкой десанта в Крыму

5
  • 27.03.2024, 14:04
  • 1,942
Буданов анонсировал новые операции с высадкой десанта в Крыму

Глава украинской разведки уверен в возвращении полуострова.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что украинские операции во временно оккупированном Крыму в этом году продолжатся. Такое заявление он сделал в интервью в документальном проекте «ГУР. Битва за море. Все дороги ведут в Крым», опубликованном в YouTube телеканалом «Мы — Украина».

На вопрос, готовятся ли новые операции с высадкой в Крыму, Буданов ответил утвердительно.

«Да, готовятся. И будут. Скоро уже будет тепло, ну и продолжим. Крым вернется назад», – подчеркнул глава украинской военной разведки.

По словам главы ГУР, он старается не вмешиваться в непосредственную работу тех или иных операций.

«Но в общем планировании, да, всегда [участвую]», – отметил Буданов.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Поток сознания
Поток сознания Telegram-канал «Ник и Майк»
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип