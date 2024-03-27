Двух минчан осудили за номерные рамки с «Погоней» на машинах 10 27.03.2024, 14:13

4,618

Посчитали «пикетированием».

Милиция задержала двух жителей Минска, на автомобилях которых были установлены рамки для номеров с изображением герба «Погоня». Оба случая рассматривались в суде Ленинского района в конце февраля — начале марта. О них стало известно после публикации постановлений суда, пишет zerkalo.io.

5 марта задержали уроженца Брестской области, работающего наладчиком оборудования в одной из столичных компаний. Его машину на территории Октябрьского района Минска заметил милиционер Департамента охраны. Номерные рамки автомобиля были с гербом «Погоня».

«Поскольку в настоящее время указанный символ используется определенной группой граждан как символ, идентифицирующий и пропагандирующий общественно-политические интересы протестной направленности, было принято решение о задержании водителя автомобиля, которым оказался Н.», — говорится в материалах дела.

Мужчина провел ночь в ИВС, суд прошел на следующий день. Минчанин не признал себя виноватым в правонарушении. Он не отрицал, что на его машине были рамки с «Погоней», однако настаивал на том, что он не выражал ими никаких «общественно-политических интересов». Мужчина сказал, что купил машину год назад уже с такими рамками. Тогда он спросил у продавца, не будет ли проблем из-за «Погони», тот ответил, что «не должно быть», и новый хозяин просто продолжил использовать рамки.

Однако суд счел, что это наоборот подтверждает его вину, так как он, покупая авто, обратил внимание на символ герба и понимал его значение, но не избавился от рамок. В итоге ситуацию признали пикетированием без разрешения горисполкома (ч. 1 ст. 24.23 КоАП).

«Н. демонстрировал на удерживающей рамке для номерного знака автомобиля изображение герба П. в качестве символики протестного характера именно с целью публичного выражения своих общественно-политических интересов, что стало доступно неопределенному кругу лиц, в связи с чем прихожу к выводу, что последний принял участие в пикетировании», — заключил судья.

Мужчине назначили 13 суток административного ареста.

Подобный случай произошел в Ленинском районе Минска 21 февраля. Около 15.30 милиционер заметил на одной из улиц автомобиль с «Погоней» на номерных рамках, водитель был задержан. Спустя два дня состоялся суд.

Мужчина, работник частной компании, признал наличие рамок, но утверждал, что купил их несколько лет назад и к нынешнему времени уже давно забыл, что на них имеется символ «Погони». Он уверял, что, передвигаясь на своем автомобиле с такими рамками, не преследовал никаких политических целей.

Суд ожидаемо не поверил минчанину. Его признали виновным в несанкционированном пикетировании и приговорили к 11 суткам ареста.