Стало известно, какую реакцию в США вызвало заявление Макрона об отправке войск в Украину 6 27.03.2024, 14:18

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Журналисты поделились деталями.

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о введении войск в Украину вызвали мгновенную критику со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и разозлили американских чиновников, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в частных разговорах чиновники говорят, что такой шаг может якобы спровоцировать столкновение с Москвой.

Некоторые чиновники, знакомые с дискуссиями в НАТО по Украине, говорят, что такие заявления лидера Франции могли иметь эффект, противоположный желаемому, однако Макрон таки смог «развеять длительную неопределенность относительно расположения красных линий» союзников.

Собеседники Bloomberg заявили, что эти слова не были разумными с точки зрения оперативной безопасности, особенно учитывая то, что несколько стран уже, негласно, имеют определенный личный состав в Украине.

Отмечается, что свою роль также играет внутренняя политика Франции, поскольку Макрон ставит на передний план своей предвыборной кампании Украину, изображая свою ультраправую оппонентку Марин Ле Пен как союзницу российского диктатора Владимира Путина.

Однако некоторые лидеры ЕС все же ожидают от Макрона лидерства, а многие приветствуют его жесткую позицию в отношении России. В то же время критики президента Франции говорят, что он больше говорит, чем действует.

Bloomberg привел пример Чехии, которая возглавляет инициативу по закупке около 800 тысяч снарядов для Украины. Несмотря на то, что в прошлом месяце Макрон заявил, что поддерживает чешскую инициативу, Франция еще не сделала ни одного финансового взноса.

В целом с начала полномасштабной войны РФ против Украины Франция значительно отставала от своих союзников по общему объему помощи. Она пообещала предоставить Киеву менее двух миллиардов евро на поддержку, в отличие от 22 миллиардов евро, выделенных Германией.