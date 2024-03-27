Экс-сотрудник СБУ рассказал, в чем была сложность подрыва А-50 в Мачулищах 7 27.03.2024, 14:27

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Украина провела блестящую операцию.

Военный эксперт, бывший работник Службы безопасности Украины Иван Ступак в комментарии «Белсату» рассказал о трудностях, которые могли быть связаны с подрывом в Беларуси российского самолета А-50. Так он прокомментировал заявление действующего главы СБУ о причастности организации к диверсии.

Сама операция, по его словам, была сложной. Эксперт подчеркнул что в Беларуси серьезный диктаторский режим, «где-то очень серьезно» работает КГБ. В стране небольшое население – «потеряться там трудно».

«Поэтому такие операции очень на виду, очень уязвимы», – подчеркнул Ступак.

Эксперт напомнил, что белорусско-украинская граница не просто закрыта, но и усилена – приехать или пройти непросто. А при этом необходимо было переместить «какой-то груз» для этой операции.

«Этот беспилотник. Или по частям его привезти, как-то из стран Балтии. Или из Российской Федерации привезти. Мы не знаем, как он приехал туда. Или через лес. Лопасть за лопастью. Взрывчатка была перенесена. Люди прошли. Чтобы пограничники белорусские не заметили», – заявил Ступак.

Также, добавил он, важно было бы, чтобы уже в Беларуси проведение операции не выследили силовики или «не донесли местные жители».

Кроме того, было невозможно просто приехать, взорвать российский военный самолет и сразу уехать за границу.

«Это была операция. Сначала разведать место, откуда вообще можно запускать. Где оно безопасное. Чтобы там было мало людей. Чтобы с дороги не просматривалось», – сказал эксперт.

По словам Ступака, также нужно было бы придумать легенду, которая бы не вызвала вопросов у местных жителей, которые бы вдруг могли стать свидетелями подготовки проведения операции.

«Затем нужно провести рекогносцировку. Поднять дрон и посмотреть, что вообще находится рядом. Поднимается ли он. Нет ли системы радиоэлектронной борьбы. Нет ли специальных людей, которые высматривают робот», – заявил эксперт.

Ступак отметил, что по имеющимся видео был по крайней мере один такой полет, когда дрон еще без взрывчатки подлетал к самолету. И уже после полетел другой, который и совершил подрыв антенны А-50.

Сложности операции добавляла необходимость уйти с места диверсии, в то время, когда туда съезжаются силовики и начинают оцеплять местность, проверять камеры.

«Надо быстро уехать. Максимально далеко. Либо где-то спрятаться», – сказал эксперт.