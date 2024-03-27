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Даже врать слаженно не научились

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  • Telegram-канал «Ешкин кот»
  • 27.03.2024, 14:48
  • 3,356
Даже врать слаженно не научились

Путин и Лукашенко — карикатурные персонажи.

Пока вслед за сказочником Путиным сказочник Бортников (глава ФСБ, на секундочку) повторяет, что террористы якобы собирались бежать в Украину, где их «хотели встретить как героев» и где для них «готовили окошко» на границе, Лукашенко фактически опроверг их слова, заявив, что изначально предполагаемые террористы планировали убежать в Беларусь: «Они в Беларусь никак не могли зайти [из-за мер безопасности]. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы».

По его словам, когда поступила информация о том, что «Рено» с подозреваемыми движется в направлении Брянска, Россия и Беларусь договорились о блокировке направления вероятного движения. Лукашенко также пересказал свой диалог с Путиным: «Мы созванивались. Я у него спрашиваю: «Еще что-то надо?» — «Нет. Все нормально». — Он у меня спрашивает: «Поможешь закрыть?» — «Помогу. Все делаем». Идет такой диалог».

Ничего нового. Эти карикатурные персонажи даже врать слаженно так и не научились.

Telegram-канал «Ешкин кот»

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