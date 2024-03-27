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Кто заказал «Крокус»

  • Герман Обухов
  • 27.03.2024, 15:05
  • 6,480
Кто заказал «Крокус»
Герман Обухов

На воре и шапка горит.

Не осталось никаких сомнений, что террористический акт в Крокусе это дело рук российского спецназа по «заказу» Кремля и, возможно, лично Путина, чтобы обвинить в этом Украину на основе разыгранного но нотам «кровавого спектакля». Таджики оказались мелкой разменной монетой и вляпались в историю, из которой им уже не выбраться.

На них вышли сотрудники ФСБ, представившиеся сторонниками халифата и предложившими за полмиллиона рублей (большая сумма для таджика) попугать неверных холостыми патронами в театре. Им подарили вдобавок автомобиль и заверили, что купили для отхода на российской границе с Украиной «коридор», а там дальше никакой границы во время войны уже нет. Те поверили. Таджики стреляли в театре холостыми, но спецназ в камуфляже настоящими. Чтобы скрыть следы преступлений спецназ ФСБ очень профессионально поджог крышу театра и для большего количества жертв закрыл все запасные двери для выхода. Противопожарная система тоже оказалась отключена.

             Проблема для Лубянки заключается в том, что в век цифровых технологий скрыть такое массовое убийство оказывается непростым делом. На случайные кадры, сделанные телефоном одним из зрителей концерта, попался брошенный автомат с насадкой для стрельбы холостыми патронами. С этим мы разобрались. Дальше происходили не менее странные явления. Силовые структуры, как и пожарные добирались до Крокуса больше часа. Спецназ уехал на автомобиле, который не засветился ни на одной из камер наблюдения, а таджики уехали на Рено в сторону украинской границы, где их поджидал другой спецназ. Однако, услышав по радио о реальных масштабах произошедшего, таджики поняли грозящую смертельную опасность и сменили маршрут, поехав в сторону Беларуси. Только они не догадывались о заложенном в машине GPS маячке. Их заблокировали у самой границы с Беларусь. Что происходило дальше – нам известно. Теперь задача у следствия и ФСБ вместе с Путиным, чтобы таджики признались в том, что заказчиками это теракта являются представители Украины. Это было и остается главной целью разыгранного спектакля.

             Многие уже забыли – какими методами Путина привели к власти: посредством взрывов жилых домов в Москве и Волгодонске, где погибло более 300 человек. В Рязани они прокололись с «сахаром», но быстро «замели» это под ковер, объяснив доверчивому обывателю о якобы «проводимых учениях». Под пытками и давлением таджики признаются на суде в чем угодно и в том, что заказчиками являются представители Украины. Это именно то, ради чего затевалось данное преступление российской власти против своего народа. Сможет ли Запад это отвергнуть? Пока большой вопрос и все зависит от его правильной оценки и действий. В феврале 1933 года немецкие нацисты для укрепления своей власти подожгли Рейхстаг, сегодня российские неофашисты подожгли Крокус.  Путину сегодня во чтобы то ни стало надо показать фейковую судебную процедуру и завопить на весь мир – Запад поддерживает террористов в Украине! Хотя сам является террористом номер Один. Как говорят в народе: «На воре и шапка горит».

Герман Обухов, «Обозреватель»

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