В Генштабе Британии назвали срок, сколько бы их армия смогла воевать с Россией 1 27.03.2024, 15:20

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Британские депутаты призывают к увеличению расходов на оборону.

Самостоятельно воевать с Россией Великобритания смогла бы не более двух месяцев из-за нехватки ресурсов и боеприпасов.

Об этом членам парламента сообщил замначальника Штаба обороны Соединенного Королевства Роб Магоуэн, пишет Telegraph.

«Сумма денег, которую мы тратим на боеприпасы в настоящее время и которая является значительной, все равно не отвечает угрозам, с которыми мы сталкиваемся», - сказал Магоуэн.

Такая информация прозвучала после того, как глава Минобороны Грант Шапс заявил британским парламентариям, что не смог убедить премьера Риши Сунака и главу Минфина Джереми Ханта заложить больше средств на оборону в бюджет.

Как пишет издание, в отчете комитета по обороне Палаты общин британского парламента указывается, что армия не будет готова к длительной войне с РФ без срочных реформ в системе набора людей и увеличения производства вооружений.

Депутаты указали, что Вооруженным силам Британии требуется больше средств, а, по словам бывших и нынешнего глав Минобороны, армия с 2010 года теряет свой потенциал.

Грант Шаппс также сообщил, что война в Украине показала важность роли дронов в современных конфликтах, потому необходимо срочно оснащать ими армию, не жалея денег.

В то же время он успокоил парламентариев тем, что любой конфликт с РФ будет вестись вместе с союзниками по НАТО согласно 5-й статье Устава Альянса, а их общие ресурсы превосходят российские.